Мовсар Евлоев — о бое с Александром Волкановски: я буду делать всё, что захочу

Непобеждённый российский боец полулёгкого веса Мовсар Евлоев, готовящийся к титульному бою с Александром Волкановски на UFC 333, заявил, что будет делать на ковре всё, что захочет, и не позволит австралийцу навязать ему свой стиль.

«Стать чемпионом, победив легенду, — об этом мечтает каждый боец. Я становлюсь лучше. Все заметили, что моя работа в стойке стала немного лучше, чем раньше. Мы уверенно подходим к бою с таким парнем, как Алекс. Мы его уважаем. И будем уважать его даже после того, как победим. Только уважение, но сейчас моё время.

Он немного нелогичен. Сначала он сказал: «Только попробуй не драться в стойке». А потом: «Мы будем драться в стойке, потому что я заставлю тебя драться в стойке». Я буду делать всё, что захочу. Когда решу провести тейкдаун, я проведу тейкдаун. Я не боюсь и его навыков в стойке. Он великолепен. Но, как я уже сказал, моё время пришло. 24 октября все это увидят.

Даже если он окажется прав и я не смогу удерживать его внизу, я буду переводить его столько раз, сколько потребуется. Если понадобится провести тейкдаун 100 раз или даже больше, я это сделаю. Это всего 25 минут. Я буду наслаждаться каждой секундой. Даже если мне придётся переводить его каждую секунду, я буду это делать. Никто меня не остановит.

Я выиграю. Но произойти может что угодно. Ты можешь быть фаворитом с коэффициентом 1 к 10 или 1 к 100, но один удар способен разрушить всё, к чему ты готовился. Конечно, я готов и к этому. Я сделаю всё, чтобы победить, но в бою с таким парнем, как он, возможно всё. Мы достаточно уважаем его, но не настолько, чтобы позволить ему выиграть этот бой», — приводит слова Евлоева издание MMAJunkie.