Гейджи: поражение от Холлоуэя на UFC 300 стало важнейшей частью моего пути к наследию

Чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи рассказал, как поражение нокаутом от бывшего чемпиона организации в полулёгком весе, а также экс-обладателя титула BMF американца Макса Холлоуэя на UFC 300 повлияло на его путь к титулу.

«Если честно, я действительно чувствую, что уже оставил после себя наследие. Думаю, бой с Максом Холлоуэем стал важнейшей частью того, кем я стал как человек и какое наследие создал. Без него эта победа над [Илией] Топурией не была бы такой особенной, особенно учитывая, что Илия победил Макса нокаутом, а затем я вышел против Илии и добился успеха. Лучше и придумать нельзя было», — сказал Гейджи в интервью CBS Sports на YouTube-канале UFC on Paramount+.