Шестикратный чемпион России Эдмонд Худоян вышел в финал чемпионата России по боксу

Шестикратный чемпион России Эдмонд Худоян вышел в финал чемпионата страны по боксу, который проходит в Саранске.

В полуфинальной схватке в весовой категории до 48 кг Худоян уверенно переиграл 20-летнего Виктора Ермолина из Иркутской области. В финале 30-летний боец сборной Челябинской области встретится с победителем другого полуфинала, где сошлись чемпион России и победитель Игр БРИКС 2024 года Володя Мнацаканян (Подмосковье) и Дмитрий Айдышаа (Тыва).

Худоян является чемпионом Европы, чемпионом мира среди студентов и вице-чемпионом мира 2025 года, а также успешно стартовал в профессиональном боксе. Финалы чемпионата России пройдут 4 сентября на «Огарёв Арене» в Саранске.