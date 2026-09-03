Стал известен следующий соперник Рината Фахретдинова

Российский боец Ринат Фахретдинов проведёт реванш с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом на турнире ACBJJ в Бразилии в октябре. Поединок пройдёт по правилам бразильского джиу-джитсу, и на кону будет стоять чемпионский пояс ACBJJ. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Фахретдинов и Залески уже встречались в 2023 году на UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу. Тот бой продлился все три раунда и завершился вничью — один судья отдал победу бразильцу (29-28), двое других зафиксировали ничью (28-28).

В активе 34-летнего Фахретдинова 26 побед, одно поражение и одна ничья в ММА. На его счету 13 побед нокаутом, семь — сабмишенами и шесть — решением судей.