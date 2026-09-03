«Итаума — переоценённый, а Хргович не удивил». Евгений Тищенко высказался о прошедшем бое

Чемпион Олимпийских игр по боксу Евгений Тищенко раскритиковал выступление Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича в бою за титул IBF, заявив, что британец переоценён, а хорват не сможет конкурировать с сильнейшими тяжеловесами.

«Честно говоря, Итаума — переоценённый. И Хргович… У Итаумы либо что-то в подготовке было не так, либо он слишком переоценённый боксёр, который не может даже свой темп выдержать. Если честно, слабое выступление. Но и я по 12 раундов сам не спарринговал, потому что физически не мог этого сделать. Но к бою подводился так, чтобы смог. А тут… Честно говоря, слабое выступление. И Хргович ничем не удивил. Перетерпел, выдержал. Но не удивил. Ни с [Агитом] Кабайелом, ни с [Муратом] Гассиевым он конкурировать не сможет. Самый слабый из чемпионов — Хргович», — сказал Евгений Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.