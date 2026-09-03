Евгений Тищенко: если Гассиев встретится с Хрговичем, будут хорошие шансы на нокаут

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко поделился прогнозом на потенциальный бой между Муратом Гассиевым и Филипом Хрговичем.

«Я визуализировал для себя: если Гассиев встретится с Хрговичем, у Мурата будут хорошие шансы нокаутировать его. Уж очень он много пропускает, слишком простенький», — сказал Евгений Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В конце августа на «O2 Арене» в Лондоне Хргович победил Мозеса Итауму и завоевал вакантный титул чемпиона IBF в тяжёлом весе.

Мурат Гассиев выступает в супертяжёлом весе и владеет чемпионским поясом WBA. В июле 2026 года на турнире IBA.Pro 19 в Москве он победил Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде и защитил титул.