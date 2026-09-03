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Евгений Тищенко: Гассиев будет в топе ещё долго. Он не раскрыл весь свой потенциал

Евгений Тищенко: Гассиев будет в топе ещё долго. Он не раскрыл весь свой потенциал
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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко поделился мнением о чемпионе WBA Мурате Гассиеве, отметив, что россиянин ещё не раскрыл весь свой потенциал и останется в топе тяжёлого веса надолго.

«Бой Гассиева с [Джарреллом] Миллером — хороший. Американец не всегда стабилен, но он в последнем поединке выиграл крутого кубинца. Хороший бой будет, если им организуют. Гассиев будет в топе ещё долго. Он не раскрыл весь свой потенциал. Не было возможности раскрыться. Гассиев — бьющий, он ещё раскроется. Интересно будет посмотреть его с [Агитом] Кабайелом. Они самые сильные сейчас в тяжеловесах», — сказал Евгений Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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