Евгений Тищенко: Гассиев будет в топе ещё долго. Он не раскрыл весь свой потенциал

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко поделился мнением о чемпионе WBA Мурате Гассиеве, отметив, что россиянин ещё не раскрыл весь свой потенциал и останется в топе тяжёлого веса надолго.

«Бой Гассиева с [Джарреллом] Миллером — хороший. Американец не всегда стабилен, но он в последнем поединке выиграл крутого кубинца. Хороший бой будет, если им организуют. Гассиев будет в топе ещё долго. Он не раскрыл весь свой потенциал. Не было возможности раскрыться. Гассиев — бьющий, он ещё раскроется. Интересно будет посмотреть его с [Агитом] Кабайелом. Они самые сильные сейчас в тяжеловесах», — сказал Евгений Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.