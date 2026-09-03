Сергей Сергеев вышел в финал чемпионата России, победив Амина Кушхова

26-летний Сергей Сергеев вышел в финал чемпионата России по боксу, который проходит в Саранске, победив в полуфинале 27-летнего Амина Кушхова. Поединок прошёл в рамках полуфинальных боёв 3 сентября на «Огарёв Арене». Сергеев одержал победу и вышел в финал, где встретится с победителем другого полуфинала.

Чемпионат России по боксу среди мужчин проходит в Саранске с 27 августа по 4 сентября. В турнире принимают участие 312 боксёров из 62 регионов страны. Финалы турнира состоятся 4 сентября, начало — в 18:00 мск. Прямые трансляции доступны на телеканалах холдинга «Матч ТВ».

Общий призовой фонд чемпионата России по боксу — 2026 составляет 26 млн рублей. Победители в каждой весовой категории получат по 1,5 млн рублей, серебряные призёры — по 250 тыс., а бронзовые — по 125 тыс.