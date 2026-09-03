Батыргазиев — о возвращении в любительский бокс: эти эмоции не купишь ни за какие деньги

Чемпион Олимпийских игр 2020 года, четырёхкратный чемпион России (2017, 2018, 2019, 2020) россиянин Альберт Батыргазиев, взявший паузу в профессиональной карьере, объяснил решение вернуться на любительский ринг и заявил о намерении отобраться на Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе.

«Я брал паузу, восстановился, залатал раны. Теперь готов рвать и метать. Буду готовиться на Кубок России в январе. До этого турнира нужно будет ещё где-то выступить: либо на международном турнире, либо на Всероссийском.

Объяснить своё решение вернуться? Эти эмоции не купишь ни за какие деньги. Это радость зрителей, друзей и родителей. Хочется пережить эти эмоции снова, порадовать публику. А профессиональный бокс — на паузе. Хочу вернуться в любительский бокс и подготовиться к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Но сначала нужно отобраться. Пока это только на словах, нужно на деле доказывать. Пока боюсь давать интервью», — передаёт слова Батыргазиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.