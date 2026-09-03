Инсайдер: Икрам Алискеров сразится с экс-претендентом на титул UFC в ноябре

Российский боец в среднем весм (до 84 кг) UFC Икрам Алискеров проведёт поединок с бывшим претендентом на титул американцем Джаредом Каннонье, который состоится на турнире организации в ноябре в Катаре, сообщает инсайдер KevinK в социальных сетях.

Икраму Алискерову 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.

Джареду Каннонье 42 года. Американец дебютировал в UFC в 2015 году. Становился претендентом на титул в среднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и 10 поражений.

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