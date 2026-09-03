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Тайсон Фьюри заявил, что бой с Энтони Джошуа не состоится

Тайсон Фьюри заявил, что бой с Энтони Джошуа не состоится
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что его команда не смогла организовать поединок с соотечественником Энтони Джошуа.

«Что есть, то есть. Я не могу устроить бой с трусом. В конце концов, вы показали себя. Если Джошуа хоть немного был бы мужчиной, он бы встал над своим промоутером и подрался, но, очевидно, он этого не сделал. Удачи всем вам. И это уже точно, я не буду ждать сосиску, которую наглухо нокаутировал Даниэль Дюбуа. Я ждал 10 лет. И всегда был готов. Но кое-что я делать не буду — зазря тратить свои последние годы на фрика, который не хочет драться. Поэтому я двигаюсь дальше», — сказал Фьюри в социальных сетях.

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