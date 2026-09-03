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Российский боксёр Юновидов: Итауму возвели в победители ещё до боя с Хрговичем

Российский боксёр Юновидов: Итауму возвели в победители ещё до боя с Хрговичем
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Российский боксёр Георгий Юновидов прокомментировал поражение британца Мозеса Итаумы в поединке с хорватом Филипом Хрговичем, состоявшемся в ночь с 29 на 30 августа в Лондоне, Великобритания.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Мозес Итаума — Филип Хргович (W)
30 августа 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Мозес Итаума
Окончено
TKO
Филип Хргович

«Итаума против Хрговича — очень зрелищный бой, который смело можно пересматривать! Я рад за Хрговича — давно его знаю, шансов на победу ему практически не давали, а Итауму возвели в победители ещё до боя. Тут можно много говорить, но итог все уже знают. Тяжёлый вес на данном этапе очень интересный и конкурентный! Будем внимательно следить и принимать участие!» – сказал Юновидов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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