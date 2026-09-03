Российский боксёр Юновидов: Итауму возвели в победители ещё до боя с Хрговичем

Российский боксёр Георгий Юновидов прокомментировал поражение британца Мозеса Итаумы в поединке с хорватом Филипом Хрговичем, состоявшемся в ночь с 29 на 30 августа в Лондоне, Великобритания.

«Итаума против Хрговича — очень зрелищный бой, который смело можно пересматривать! Я рад за Хрговича — давно его знаю, шансов на победу ему практически не давали, а Итауму возвели в победители ещё до боя. Тут можно много говорить, но итог все уже знают. Тяжёлый вес на данном этапе очень интересный и конкурентный! Будем внимательно следить и принимать участие!» – сказал Юновидов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.