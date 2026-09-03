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Чемпион мира Илья Попов вышел в финал чемпионата России по боксу в Саранске

Чемпион мира Илья Попов вышел в финал чемпионата России по боксу в Саранске
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Чемпион мира по боксу среди любителей Илья Попов, представляющий Санкт-Петербург, вышел в финал национального первенства, проходящего в Саранске.

В полуфинальном поединке весовой категории до 63,5 кг Попов одержал победу над Русланом Никитиным (Хабаровский край).

Илье Попову 26 лет. Уроженец города Моршанска является мастером спорта международного класса. Дважды становился чемпионом России (2024,2025), серебряным (2022, 2023) и бронзовым призёром (2020). На чемпионате мира 2025 года в Дубае Попов одержал победу в весовой категории до 63,5 кг.

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