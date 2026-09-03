Чемпион мира Попов прокомментировал выход в финал чемпионата России по боксу

Чемпион мира по боксу среди любителей Илья Попов, представляющий Санкт-Петербург, прокомментировал выход в финал национального первенства, проходящего в Саранске.

«С божьей помощью я прохожу в финалы чемпионата России с 2022 года. Слава богу, наша проделанная работа оценивается, наш труд, который я вкладываю в любимое дело. Искренне рад, что пробился в финал. Остался шаг до золота. Хочу стать трёхкратным чемпионом России. Это моя цель. Приехал сюда доказывать своё лидерство. Чемпионат Европы? С тренерским штабом решим вместе. Главная моя цель и мечта детства – Олимпиада. Между чемпионатом России и Европы слишком мало времени? К такому не надо быть готовым. Всему есть своя мера», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.