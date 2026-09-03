Лебедев: Гассиев — «бумажный чемпион»? Я вижу уже другого Мурата

Бывший объединённый чемпион мира россиянин Денис Лебедев высказался о карьерных перспективах действующего обладателя титула WBA в супертяжёлом весе соотечественника Мурата Гассиева.

«Наверное, Мурат сам поставил себя в позицию, когда его называют «бумажным чемпионом». Он может сделать вещи, может сотворить сенсацию. Но другое дело, есть ли у него та мотивация? Тот Мурат, который был в 91 кг, был машиной настоящей для побед. Сейчас он боксирует по-другому. Более избирательно, старается бить на качество, доносить мало ударов. И если он не выиграл ввиду явного преимущества, то он проигрывает.

Я вижу уже другого Мурата Гассиева. А ведь каждое его попадание отбивает желание продолжать поединок. Мне кажется, что ему нужно больше бить. Но у него и его команды – своё мнение. Он может все эти слова опровергнуть. Другое дело, хочет ли он этого», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.