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Промоутер Джошуа сообщил, что британец подписал контракт на бой с Фьюри

Промоутер Джошуа сообщил, что британец подписал контракт на бой с Фьюри
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, заявил, что британец подписал контракт на поединок с соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Подписал контракт? Мы уже», — написал Хирн в социальной сети X (ранее Twitter).

Энтони Джошуа 36 лет. Британец, золотой медалист Олимпиады – 2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016 году стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2017-м – объединённым чемпионом, в 2019-м – двукратным объединённым чемпионом.

Тайсону Фьюри 37 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. В 2015 году стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2020-м — двукратным чемпионом.

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