IBA и RAF подписали соглашение о сотрудничестве

Международная боксёрская ассоциация (IBA) и профессиональная борцовская лига Real American Freestyle (RAF) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сотрудничество предполагает развитие совместных проектов и расширение географии международных соревнований. Одним из ключевых направлений станет проведение турниров RAF в новых странах. Уже запланированы мероприятия в Казахстане, Узбекистане, Китае, Таджикистане и Индии.

Напомним, первым совместным турниром IBA и RAF окажется ивент в Москве, который состоится 5 сентября. Главным событием станет схватка бывших чемпионов UFC россиянина Хамзата Чимаева и американца Тайрона Вудли.