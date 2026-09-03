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IBA и RAF подписали соглашение о сотрудничестве

IBA и RAF подписали соглашение о сотрудничестве
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Международная боксёрская ассоциация (IBA) и профессиональная борцовская лига Real American Freestyle (RAF) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сотрудничество предполагает развитие совместных проектов и расширение географии международных соревнований. Одним из ключевых направлений станет проведение турниров RAF в новых странах. Уже запланированы мероприятия в Казахстане, Узбекистане, Китае, Таджикистане и Индии.

Напомним, первым совместным турниром IBA и RAF окажется ивент в Москве, который состоится 5 сентября. Главным событием станет схватка бывших чемпионов UFC россиянина Хамзата Чимаева и американца Тайрона Вудли.

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