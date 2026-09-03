Мовсар Евлоев назвал свой вес за полтора месяца до боя с Волкановски

Непобеждённый российский боец в полулёгком весе (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев высказался о подготовке к поединку с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Я готов драться хоть завтра. Нужно просто согнать пару фунтов… Хотя нет, 20 (9 кг. – Прим. «Чемпионата»), немного больше (смеётся)… Но как только я сгоню вес, я буду готов. Лагерь получается длинным.

Когда я подрался с Мёрфи, то стал следующим в очереди на титул. В UFC сказали, что, возможно, это будет август, на одном турнире с Исламом [Махачевым], и я отправился в Америку. Затем они сказали, что, возможно, сентябрь, Лос-Анджелес. А затем, наконец, они сказали, что это будет октябрь, Абу-Даби. Хорошо, мы просто продолжаем делать то, что делаем», — сказал Евлоев в интервью на YouTube-канале Mike Bohn.