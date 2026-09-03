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«В Ингушетии этого никто не понимает». Евлоев объяснил, почему живёт и тренируется в США

«В Ингушетии этого никто не понимает». Евлоев объяснил, почему живёт и тренируется в США
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Непобеждённый российский боец в полулёгком весе (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев объяснил, почему живёт в Соединённых Штатах ради своей карьеры.

«Последние шесть лет бо́льшую часть времени я живу в Америке. Не видел свою семью уже год, с октября 2025-го. Тяжело ли это? Когда ты сосредоточен, всё нормально. Я знаю, что если тренироваться дважды в день и находиться рядом с семьёй… Это нелегко, вам нужно время побыть одному, чтобы восстановиться. Лучший отдых — это хороший сон.

Но дома, особенно в Ингушетии, никто не понимает, что тебе нужен отдых. Ты тренируешься, а затем идёшь, куда тебя пригласят. А если не идёшь, люди злятся. Даже если у вас запланировано три ужина, вы должны прийти. В Америке же никто не приглашает», — сказал Евлоев в интервью на YouTube-канале Mike Bohn.

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