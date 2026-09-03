«Судьи наши». Малыхин ответил на выпад непобеждённого бойца ММА перед схваткой в RAF

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин и его соперник Пуя Рахмани, представляющий ОАЭ, обменялись репликами перед схваткой на турнире RAF, который состоится 5 сентября в Мытищах.

Рахмани: Прежде всего я очень рад приехать в Москву и выступать от лиги RAF. Большое спасибо за эту возможность. Я всегда действую, а не говорю. Если я что-то говорю, то это непременно сбывается. Можете проверить. Если я говорю, что я тебя сделаю, то я его сделаю. Но я никогда не выбираю простых соперников. Я уже поборол олимпийского борца. Анатолий отличный борец, однако его ждёт та же участь, что и остальных.

Малыхин: Вот тебя занесло, но меня не ждёт участь остальных. Левую ножку показал, в правую заскочил. Только будешь видеть, как судья будет два балла показывать, четыре — в мою сторону. Пуя, судьи наши (улыбается), – сказали бойцы на пресс-конференции.