«Парень будет потеть и бежать в Америку». Чимаев — о схватке с экс-чемпионом UFC в Москве

Бывший чемпион UFC россиянин Хамзат Чимаев высказался о предстоящей борцовской схватке с американцем Тайроном Вудли, которая состоится 5 сентября на турнире RAF в Мытищах.

«Конечно, соскучился по выступлениям в России. Почему так тепло поприветствовал Тайрона? Я же чеченец, у нас всегда соперников так встречают. Но на ковре по-другому будет всё — парень будет потеть и бежать в Америку (улыбается)», — передаёт слова Чимаева корреспондент «Чемпионата» Максим Яковлев.

Ранее экс-чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о предстоящей схватке на турнире RAF в Мытищах.

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