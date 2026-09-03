Чимаев: заплатите, я и в футбол пойду играть. Могу за «Ахмат», если Лига чемпионов даст

Бывший чемпион UFC российский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев заявил о готовности выступить на футбольном поле.

«Борз всё ещё Борз. Я всегда охотник, у меня инстинкт охотника. А заплатите, я и в футбол пойду играть. Мне деньги нужно зарабатывать. Конечно, [выйду играть] за свою [сборную], за Россию буду играть. За «Ахмат»? Если допустит Лига чемпионов, то и там буду с ними играть»», — передаёт слова Чимаева корреспондент «Чемпионата» Максим Яковлев.

Ранее Чимаев высказался о предстоящей схватке с американцем Тайроном Вудли на турнире RAF в Мытищах.

Чимаев возобновил тренировки после первого поражения в карьере: