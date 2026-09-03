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Первый турнир RAF в России сменил место проведения

Первый турнир RAF в России сменил место проведения
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Пресс-служба профессиональной борцовской организации Real American Freestyle (RAF) сообщила о смене места проведения первого турнира в России.

Напомним, изначально соревнования должны были состояться на «ВТБ Арене» в Москве. Теперь же они пройдут на «Арене Мытищи» в Мытищах.

В главном событии турнира бывший чемпион UFC россиянин Хамзат Чимаев проведёт схватку с другим экс-обладателем титула американцем Тайроном Вудли.

В соглавном событии двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев встретится с американцем Заком Браунагелем.

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