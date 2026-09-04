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Хамзат Чимаев назвал бойца UFC, с которым готов провести схватку в RAF

Хамзат Чимаев назвал бойца UFC, с которым готов провести схватку в RAF
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Бывший чемпион UFC российский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев заявил о готовности провести схватку в RAF с американским бойцом организации Бо Никалом.

«Интересно, если заплатят. Если ради спортивного интереса, можем на улице побороться, на траве или асфальте. Я занимаюсь спортом, постоянно тренируюсь и рад с кем-то конкурировать, с ним, с кем угодно. Предложения бывают, я всегда соглашаюсь», — передаёт слова Чимаева корреспондент «Чемпионата» Максим Яковлев.

Ранее Чимаев высказался о предстоящей схватке с американцем Тайроном Вудли на турнире RAF в Мытищах.

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