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Евлоев: бой за титул UFC появился в лучший момент, мне 32 года, я на пике

Евлоев: бой за титул UFC появился в лучший момент, мне 32 года, я на пике
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Непобеждённый российский боец в полулёгком весе (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев высказался о своей готовности сразиться за титул организации. Напомним, 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ, Евлоев встретится с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски.

«Бой за титул появился в лучший момент, потому что сейчас мой пик, мне 32 года. И не чувствую себя уставшим. В этом году я стал сильнее, чем был. Я всегда был хорош физически, но сейчас я чувствую себя ещё лучше. И мои навыки стали лучше, ударка, все заметили, что она стала немного лучше (улыбается). Мы уверены перед боем с таким парнем, как Алекс», — сказал Евлоев в интервью на YouTube-канале Mike Bohn.

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