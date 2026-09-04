«Я прекрасно себя чувствовал. Хотел ещё больше подраться». Чимаев — о бое со Стриклендом

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, поделился мыслями насчёт собственного выступления в бою с американцем Шоном Стриклендом, который прошёл на турнире UFC 328 и завершился победой представителя США раздельным решением судей по итогам пяти раундов.

— Вы великолепно начали бой с Шоном, но затем ваша интенсивность заметно снизилась. В какой момент вы внутри клетки поняли, что что-то идёт не так?

— Не знаю, в бою по-разному бывает. Не угадаешь, как себя будешь чувствовать. Я прекрасно себя чувствовал. Хотел ещё побольше там подраться, но времени не хватило, — сказал Чимаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.