15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я прекрасно себя чувствовал. Хотел ещё больше подраться». Чимаев — о бое со Стриклендом

«Я прекрасно себя чувствовал. Хотел ещё больше подраться». Чимаев — о бое со Стриклендом
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, поделился мыслями насчёт собственного выступления в бою с американцем Шоном Стриклендом, который прошёл на турнире UFC 328 и завершился победой представителя США раздельным решением судей по итогам пяти раундов.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

— Вы великолепно начали бой с Шоном, но затем ваша интенсивность заметно снизилась. В какой момент вы внутри клетки поняли, что что-то идёт не так?
— Не знаю, в бою по-разному бывает. Не угадаешь, как себя будешь чувствовать. Я прекрасно себя чувствовал. Хотел ещё побольше там подраться, но времени не хватило, — сказал Чимаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Материалы по теме