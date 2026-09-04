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«Был бы рад этому». Чимаев назвал победителя в потенциальном бою Стрикленд — Имавов

«Был бы рад этому». Чимаев назвал победителя в потенциальном бою Стрикленд — Имавов
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Бывший обладатель титула UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, дал прогноз на потенциальный поединок между действующим чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом и французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым, который может пройти 12 декабря на турнире UFC 335.

«Оба такие ударники хорошие. В стойке 50/50. Я думаю, Нассурдин заберёт. Буду рад этому, а так Шон тоже непростой соперник», — сказал Чимаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Первый бой между Имавовым и Стриклендом прошёл на турнире UFC в январе 2023 года. Тогда Шон вышел на замену травмированному Келвину Гастелуму. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей. Для Нассурдина это поражение стало вторым в североамериканской организации.

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