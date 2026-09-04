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Хамзат Чимаев: хотел бы 24 часа драться со Стриклендом. Не считаю себя проигравшим

Хамзат Чимаев: хотел бы 24 часа драться со Стриклендом. Не считаю себя проигравшим
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, заявил, что не считает себя проигравшим по итогам боя с американцем Шоном Стриклендом, который прошёл на турнире UFC 328 и завершился победой представителя США раздельным решением судей по итогам пяти раундов.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Если спросить меня, я бы 24 часа хотел с ним драться. А так, финишировать или нет, мне без разницы. Я не считаю себя проигравшим. Я выиграл бой. Если человек бегает от чемпиона, то он проигрывает», — сказал Чимаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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