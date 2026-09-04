Бывший чемпион UFC из России вспомнил, как посетил боксы «Феррари» в Ф-1

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, вспомнил, как посетил боксы «Феррари» на Гран-при Азербайджана Формулы-1 в сезоне-2025.

«Если честно, я не такой большой фанат. Мои друзья туда меня пригласили. И до этого Гран-при я не знал, кто такой Хэмилтон (семикратный чемпион Формулы-1. — Прим. «Чемпионата»), видел только какие-то постеры. Скорость машин я тоже люблю, иногда гоняю. Хотел бы прокатиться на болиде Ф-1? Не знаю, себя угробил бы (улыбается)», — сказал Чимаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей.