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Бывший чемпион UFC из России вспомнил, как посетил боксы «Феррари» в Ф-1

Бывший чемпион UFC из России вспомнил, как посетил боксы «Феррари» в Ф-1
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, вспомнил, как посетил боксы «Феррари» на Гран-при Азербайджана Формулы-1 в сезоне-2025.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс-мл.
Williams
+19.199

«Если честно, я не такой большой фанат. Мои друзья туда меня пригласили. И до этого Гран-при я не знал, кто такой Хэмилтон (семикратный чемпион Формулы-1. — Прим. «Чемпионата»), видел только какие-то постеры. Скорость машин я тоже люблю, иногда гоняю. Хотел бы прокатиться на болиде Ф-1? Не знаю, себя угробил бы (улыбается)», — сказал Чимаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей.

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