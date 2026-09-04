«Не могу их смотреть». Евлоев предложил исключить женские бои из UFC

Непобеждённый российский боец в полулёгком весе (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев высказался о женских боях в UFC.

«Я не смотрю женские бои. Я не могу их смотреть, мне очень тяжело. Возможно, я посмотрел только один бой — второй поединок Еджейчик — Намаюнас. Это был хороший бой, высокого уровня. Как уже сказал, я не смотрю много боёв, но все женские поединки, которые я видел, мне не понравились. Возможно, им стоит создать отдельную UFC только для женщин», — приводит слова Евлоева MMA Mania со ссылкой на YouTube-канал Mike Bohn.

24 октября Евлоев подерётся с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.