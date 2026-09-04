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«Наверное, у каждого своя дорога». Лебедев — о возможном третьем бое Бивола и Бетербиева

«Наверное, у каждого своя дорога». Лебедев — о возможном третьем бое Бивола и Бетербиева
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Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев высказался о возможном третьем бое россиян Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Видел, что бой Бивола и Бетербиева готовится. Почему этого не происходит? Я недоумеваю. Но, наверное, у каждого своя дорога. Мне кажется, что этому бою всё равно быть. Вот-вот он состоится. У меня такое предчувствие», — сказал Денис Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в первом бою, который состоялся в октябре 2024 года, победу одержал Бетербиев решением большинства судей, а реванш, который прошёл в феврале 2025 года, завершился в пользу Дмитрия.

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