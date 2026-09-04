Лебедев ответил на вопрос о том, скажется ли возраст Бетербиева в трилогии с Биволом

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первой тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг) россиянин Денис Лебедев ответил на вопрос о том, скажется ли возраст Артура Бетербиева в третьем поединке с Дмитрием Биволом.

«Наверное, годы Бетербиева сыграют свою роль. Но бои Бивола непростые. Думаю, что они на равных позициях в плане «износа», — сказал Денис Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в первом бою, который состоялся в октябре 2024 года, победу одержал Бетербиев решением большинства судей, а реванш, который прошёл в феврале 2025 года, завершился в пользу Дмитрия.