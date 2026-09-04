Битва взглядов Тайрона Вудли с Хамзатом Чимаевым в преддверии схватки по борьбе в Москве

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, провёл первую битву взглядов с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Тайроном Вудли в преддверии схватки по вольной борьбе, которая пройдёт на турнире RAF в Москве.

Фото: Кадр из видео, опубликованного промоушеном RAF

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей. Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в ММА составляет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Профессиональный рекорд Тайрона Вудли в ММА составляет 19 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, семь поражений, а один поединок закончился ничьей.