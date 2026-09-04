Влад Белаз встретится с новым оппонентом на турнире RCC x Gamebred

Чемпион RCC в среднем весе белорус Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, проведёт следующий бой на турнире RCC x Gamebred в Челябинске в ринге по правилам кулачных боёв с чемпионом Top Dog Тимуром Акимовым. Ивент пройдёт 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Фото: Пресс-служба RCC

Изначальным соперником Ковалёва был экс-боец UFC бразилец Андре Мунис. Но он был вынужден сняться, поскольку получил травму во время своей подготовки и не сможет прилететь в Россию.

Для Белаза это будет возвращение в родную стихию – именно с кулачки Владислав начал свой путь в RCC и до сих пор сохраняет за собой первую позицию в рейтинге P4P. Доктор набрал хороший ход в лиге Top Dog – он выдал лучший бой 2025 года, а в июне стал чемпионом, одержав победу над Чёрной Коброй.