«Почему я должен его ненавидеть?» Мурат Гассиев — об отношении к Усику

32-летний чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев высказался насчёт отношения к непобеждённому бывшему абсолютному чемпиону мира в двух весовых категориях украинцу Александру Усику.

«Я не знаю, какой он сейчас как человек, потому что я с ним не дружу и не общаюсь. Но был момент, когда мы в Осетии собирали… Девочка болела такой мышечной дистрофией, там 180 или 190 млн рублей нужно было на уколы собрать. И всем миром собирали, собирали… И мы с другом Зауром сидим и как-то пришли к такой мысли: «А может, написать Сане?» Там, давай шорты, перчатки, что-то на аукцион, разыграем и поможем. Я ему пишу: «Саня, привет, так и так. Как дела, там, туда-сюда. Такая просьба, у нас девочка болеет, ребёнок». Он говорит: «Да, давай, вообще не вопрос, давай сделаем». Я ему сказал, чтобы наши команды связались и сделали. Тогда потом то ли COVID начался, то ли что-то ещё и не получилось. Но деньги в итоге… там какой-то меценат отдал 120 млн рублей и закрыл.

Я к чему говорю – в плане человека на тот момент это был очень приятный парень, никакого негатива в его сторону у меня не было. И в принципе я ко всем соперникам отношусь одинаково. Вот они говорят: «Ты его ненавидишь. Ты хочешь с ним что-то сделать». Я говорю: «Господи, мы спортсмены. Он, так же как и я, тренируется, так же пытается заработать деньги, сделать свою жизнь лучше. Почему я должен его ненавидеть или плохо о нём высказываться?» Мы рискуем, выходим в ринг. Это очень тяжёлое дело, которым мы занимаемся», – сказал Гассиев в интервью на YouTube-канале Smol Talk.