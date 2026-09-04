Финальные поединки чемпионата России по боксу: где смотреть, на каком канале

Сегодня, 4 сентября, начнутся финальные поединки чемпионата России по боксу среди мужчин. Соревнование начнётся в 18:00 мск и пройдёт на «Огарёв Арене» в Саранске. В прямом эфире поединки покажет телеканал «Матч ТВ». Их трансляция также будет доступна в Okko.

Расписание финальных поединков чемпионата России по боксу:

до 48 кг: Эдмонд Худоян (Челябинская область) — Володя Мнацаканян (Московская область);

до 51 кг: Амиршох Джалолов (Калининградская область) — Расул Салиев (Дагестан);

до 54 кг: Леонид Чебодаев (Хакасия-Красноярский) — Тимурбек Мамадалиев (Москва);

до 57 кг: Андрей Пегливанян (Краснодарский край — Челябинская область) — Эдуард Саввин (Санкт-Петербург);

до 60 кг: Руслан Белоусов (Мордовия-Хабаровский) — Константин Опольский (Московская область — Карелия);

до 63,5 кг: Илья Попов (Санкт-Петербург) — Максим Шумов (Свердловская область);

до 67 кг: Арсен Шамшидов (Дагестан) — Егор Козорезов (Новосибирская область — Приморский край);

до 71 кг: Александр Зырянов (Санкт-Петербург) — Евгений Кооль (Краснодарский край — Хабаровский край);

до 75 кг: Сергей Сергеев (Татарстан) — Данил Прокудин (Новосибирская область — Республика Саха (Якутия);

до 80 кг: Саид Магомаев (Москва) — Бешто Шавлаев (Чеченская Республика);

до 86 кг: Михаил Усов (Московская область — Курская область) — Савелий Садома (Хабаровский край);

до 92 кг: Камиль Джамаев (Забайкальский край) — Денис Козлов (Мордовия);

свыше 92 кг: Владислав Муравин (Санкт-Петербург) — Светослав Тетерин (Санкт-Петербург).

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