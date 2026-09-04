15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Отправьте во Францию на три года». Тренер Сириля Гана — о поражении Умара Нурмагомедова

«Отправьте во Францию на три года». Тренер Сириля Гана — о поражении Умара Нурмагомедова
Комментарии

Фернан Лопес, являющийся главным тренером временного чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана, прокомментировал поражение нокаутом бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Пусть [Умар] приезжает со своим тренером [Хабибом] на три года во Францию, тогда он станет непобедимым. Если вы хотите, чтобы Умар достиг высокого уровня в ударной технике, отправьте его во Францию ​​на три года и забудьте о нём», — написал Лопес на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме