«Отправьте во Францию на три года». Тренер Сириля Гана — о поражении Умара Нурмагомедова

Фернан Лопес, являющийся главным тренером временного чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана, прокомментировал поражение нокаутом бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

«Пусть [Умар] приезжает со своим тренером [Хабибом] на три года во Францию, тогда он станет непобедимым. Если вы хотите, чтобы Умар достиг высокого уровня в ударной технике, отправьте его во Францию ​​на три года и забудьте о нём», — написал Лопес на своей странице в социальной сети Х.