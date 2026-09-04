Гассиев ответил, считает ли бой с Александром Усиком главным поединком в своей карьере

32-летний чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев ответил, считает ли бой с украинцем Александром Усиком главным поединком в своей карьере. Их противостояние состоялось в июле 2018 года и завершилось победой Усика единогласным решением судей.

«Сколько времени уже прошло? Девять лет прошло после боя с Усиком, и на тот момент это был главный бой, потому что у него было два пояса и у меня два пояса и мы дрались за звание абсолютного чемпиона. Тогда это был рекорд России по количеству зрителей – на «Олимпийском» собралось 33 или 34 тыс. человек.

Бой не получился, с моей стороны не пошло. Он пошёл влево, я пошёл вправо. Конечно, неприятно, но у меня никогда не было такого: «Всё, я проиграл». Я не живу этой мыслью: реванш, реванш, реванш… Вот меня спрашивают: «Ты не жалеешь?» Ну что жалеть? Я спортсмен, я понимаю, что, когда ты выходишь в ринг, ничья бывает редко – есть победитель и проигравший, и всё. Прекрасно понимаю это, я не ребёнок, для меня это элементарные вещи.

Я никогда не горел идеей, что нужен реванш. Если он состоится, я, конечно же, его проведу», – сказал Гассиев в интервью на YouTube-канале Smol Talk.