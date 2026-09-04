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Результаты официального взвешивания участников турнира UFC в Париже: Хукер — Парнасс

Результаты официального взвешивания участников турнира UFC в Париже: Хукер — Парнасс
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Сегодня, 4 сентября, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 287, который пройдёт 5 сентября в Париже (Франция).

Главный кард:

Главный бой вечера, лёгкий вес: Дэн Хукер (70,3 кг) vs Салахдин Парнасс (70,3 кг).
Лёгкий вес: Фарес Зиам (70,3 кг) vs Аксель Сола (70,3 кг).

Средний вес: Майкл Пейдж (83,91 кг) vs Нурсултон Рузибоев (84,36 кг).
Полусредний вес: Даниил Донченко (77,11 кг) vs Пунаэле Сориано (77,11 кг).

Полулёгкий вес: Кёртис Кэмпбелл (66,22 кг) vs Тревор Пик (66,22 кг).
Полулёгкий вес: Лосене Кейт (66,22 кг) vs Мухаммаджон Наимов (65,77 кг).

Прелимы:

Полулёгкий вес: Морган Шарье (65,77 кг) vs Фелипе Лима (66,22 кг).
Тяжёлый вес: Марио Пинто (114,3 кг) vs Райан Спэнн (115,66 кг).

Полутяжёлый вес: Умар Си (93,44 кг) vs Модестас Букаускас (92,98 кг).
Полулёгкий вес: Натаниэль Вуд (66,22 кг) vs Павел Андруска (66,22 кг).

Наилегчайший вес: Майкл Альджарудж (57,15 кг) vs Фабия Синтес (56,69 кг).
Женский легчайший вес: Нора Корноль (61,68 кг) vs Клаудия Сыгула (61,68 кг).

Средний вес: Маттьё Лето Дюкло (83,91 кг) vs Луис Фелипе Диас (83,91 кг).
Женский минимальный вес: Делфин Бенуаиш (52,16 кг) vs София Монтенегро (52,16 кг).

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