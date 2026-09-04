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Гассиев: в России нет культуры профессионального бокса

Гассиев: в России нет культуры профессионального бокса
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32-летний чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев выразил уверенность в том, что в России не существует культуры профессионального бокса, которая при этом есть на Западе.

«Культуры профессионального бокса нет [в России]. В Англии или Америке берут молодого пацана и делают из него проект. Они знают: сегодня мы вложим в него деньги, а завтра он принесёт нам в два раза больше.

В Англии боксируют два средних боксёра, не буду называть имена. На «Уэмбли» боксируют — 60 тысяч приходит к ним. Хотя они не суперуровня — хорошие боксёры, но не так, чтобы столько людей пришло. Это культура боления.

Я вот боксировал — восемь-девять тысяч человек было. Хочется, чтобы людей больше приходило. Хотя бы 20 тысяч. Но этого нет. Промоутеры зарабатывают на продаже билетов, на рекламе, на телевизионных трансляциях, PPV. Но в России нет такой культуры», — сказал Гассиев в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

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