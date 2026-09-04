Сехудо заявил, что Усман Нурмагомедов — сложнейший соперник для Джастина Гейджи

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо выразил уверенность в том, что непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов станет сложнейшим соперником для 37-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи.

«Самый сложный соперник для Джастина Гейджи — это Усман Нурмагомедов. До этого таковым я считал Армана, но отец Джастина Гейджи не так давно сказал кое-что разозлившее Илию Топурию: Гейджи хорошо показывает себя в поединках против более низких бойцов.

Мне любопытно, что такой парень, как Джастин, сказал бы, с точки зрения соревновательности, кто в мире стилистически является для него самым неудобным соперником. А это Усман Нурмагомедов», — приводит слова Сехудо аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.