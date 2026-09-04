«Он атлетичный, и у него всегда есть «Феррари». Роган сравнил Царукяна с Брюсом Уэйном

58-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган сравнил второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна с персонажем серии комиксов про «Бэтмена» Брюсом Уэйном.

«Он чертовски атлетичный и вырос в богатстве, почти богатым до отвращения. Буквально Брюс Уэйн. Он Брюс Уэйн. Я имею в виду, у него всегда есть «Феррари». Когда этот парень приезжает в Лос-Анджелес, то первым делом он арендует «Ламборгини». У него есть такие деньги. И при этом Арман тренируется как зверь. Он отличный боец», — приводит слова Рогана аккаунт FightLuck в социальной сети Х.