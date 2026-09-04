«Должны были подраться целую вечность назад». Роган — о следующем сопернике Макгрегора

58-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган выразил уверенность в том, что UFC следует организовать поединок между соотечественником Майклом Чендлером и экс-чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором.

«Слушай, если Конор Макгрегор действительно вернётся через год, думаю, он захочет подраться с Максом Холлоуэем. Но, на самом деле, Чендлер и так был для него правильным соперником. Потому что должны были драться, они вместе участвовали в The Ultimate Fighter, должны были подраться уже давно, а потом Конор сломал [палец на ноге] и всё такое. Они должны были подраться целую вечность назад.

Это был бы весёлый бой. Хороший бой для Конора, потому что Чендлер — он очень агрессивный. Майкл пропускает удары. Но Чендлер чертовски крепкий чувак, очень хороший борец, тогда как Конор в расцвете был одним из лучших ударников в истории. Было бы интересно», — приводит слова Рогана портал MMA Fighting.