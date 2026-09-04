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Главная Бокс/ММА Новости

На ближайших международных турнирах по боксу не будет российских судей

На ближайших международных турнирах по боксу не будет российских судей
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Главный тренер российской национальной команды по боксу Виктор Фархутдинов сообщил, что на ближайших международных турнирах не будут работать российские судьи.

«На ближайших международных турнирах, к сожалению, российских судей не будет. Ни одного», — передаёт слова Фархутдинова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ранее стало известно, что организация World Boxing, курирующая в том числе и выступления боксёров на Олимпийских играх, допустила российских спортсменов во всех возрастных категориях к участию во всех международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.

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