На ближайших международных турнирах по боксу не будет российских судей

Главный тренер российской национальной команды по боксу Виктор Фархутдинов сообщил, что на ближайших международных турнирах не будут работать российские судьи.

«На ближайших международных турнирах, к сожалению, российских судей не будет. Ни одного», — передаёт слова Фархутдинова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ранее стало известно, что организация World Boxing, курирующая в том числе и выступления боксёров на Олимпийских играх, допустила российских спортсменов во всех возрастных категориях к участию во всех международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.