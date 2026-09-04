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Главный тренер сборной России рассказал, как обстоит ситуация с визами у боксёров

Главный тренер сборной России рассказал, как обстоит ситуация с визами у боксёров
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Главный тренер национальной команды России по боксу Виктор Фархутдинов рассказал, что сложная ситуация по поводу выдачи виз для выступления на грядущем чемпионате Европы возникла у тех членов сборной, кто является военнослужащим.

«Вопросы возникают по военнослужащим. В частности, нам задали вопрос по Шумкову», — передаёт слова Фархутдинова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ранее стало известно, что организация World Boxing, курирующая в том числе и выступления боксёров на Олимпийских играх, допустила российских спортсменов во всех возрастных категориях к участию во всех международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.

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