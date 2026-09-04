Главный тренер сборной России по боксу назвал желаемое количество золотых медалей на ЧЕ

Главный тренер национальной команды России по боксу Виктор Фархутдинов раскрыл, сколько золотых медалей российские боксёры планируют выиграть на чемпионате Европы, который пройдёт с 15 по 26 сентября в Болгарии.

«Планируем четыре золотые медали на чемпионате Европы», — передаёт слова Фархутдинова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ранее стало известно, что организация World Boxing, курирующая в том числе и выступления боксёров на Олимпийских играх, допустила российских спортсменов во всех возрастных категориях к участию во всех международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.