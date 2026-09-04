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Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по боксу

Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по боксу
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Главный тренер национальной команды России по боксу Виктор Фархутдинов назвал состав сборной на предстоящий чемпионат Европы.

«Основной состав сейчас готовится в Серпухове. 15 сентября сборная выезжает в Болгарию. В категории до 90 кг будет один контрольный спарринг – Рамазан Дадаев будет боксировать с Тимуром Гамзатовым. В остальном состав для участия на чемпионате Европы определён. На чемпионате Европы выступят. До 50 кг – Баир Батлаев, до 55 кг – Вячеслав Рогозин, до 60 кг – Всеволод Шумков, до 65 кг – Расул Магомедов, до 70 – Сергей Колденков, до 75 кг – Исмаил Муцольгов, до 80 кг — Чеэрав Ашалаев, до 85 кг – Дмитрий Карманов, свыше 90 кг — Давид Суров. Достойный состав», — передаёт слова Фархутдинова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Чемпионат Европы по боксу пройдёт с 15 по 26 сентября в Болгарии. На турнире не будут работать российские судьи. Российские боксёры допущены до международных соревнований с флагом и гимном решением World Boxing.

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