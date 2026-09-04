15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян завершил первый этап подготовки к титульному поединку с Двалишвили

Пётр Ян завершил первый этап подготовки к титульному поединку с Двалишвили
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян завершил первый этап подготовки к предстоящей защите титула против грузина Мераба Двалишвили. Спортсмен вернулся в Екатеринбург на базу клуба, где продолжит работу в ближайшие полтора месяца. Об этом сообщает RCC: MMA & Boxing в официальном телеграм-канале.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Также было опубликовано видео, на котором Ян тренируется в спортивном зале. Третий бой Двалишвили — Ян состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

Напомним, на кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.

Материалы по теме