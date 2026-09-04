Пётр Ян завершил первый этап подготовки к титульному поединку с Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян завершил первый этап подготовки к предстоящей защите титула против грузина Мераба Двалишвили. Спортсмен вернулся в Екатеринбург на базу клуба, где продолжит работу в ближайшие полтора месяца. Об этом сообщает RCC: MMA & Boxing в официальном телеграм-канале.

Также было опубликовано видео, на котором Ян тренируется в спортивном зале. Третий бой Двалишвили — Ян состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

Напомним, на кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.