Семикратный чемпион России Худоян победил Мнацаканяна единогласным решением судей на ЧР

Российский боксёр Эдмонд Худоян, выступающий в минимальном весе (до 48 кг) единогласным решением судей победил Володю Мнацаканяна (Подмосковье) в рамках финала чемпионата России на «Огарёв Арене» в Саранске.

Спортсмен из Челябинской области доминировал на протяжении всего боя и не оставил шансов сопернику. Единогласным решением судей победа была присуждена Эдмонду Худояну.

Напомним, Худоян является чемпионом Европы, чемпионом мира среди студентов и вице-чемпионом мира 2025 года, а также успешно стартовал в профессиональном боксе. Для 34-летнего спортсмена из Златоуста этот финал ЧР-2026 стал седьмым в карьере