Семикратный чемпион России Худоян: всё ещё иду к мечте. Хочу побить рекорд по победам

Семикратный чемпион России по боксу Эдмонд Худоян после победы над Володей Мнацаканяном в финале национального первенства заявил, что намерен побить рекорд по количеству титулов на чемпионатах страны.

«Огромное спасибо Володе. В ринге делают бой двое. Я ему благодарен за трудолюбие и достойную конкуренцию. Он – крутой спортсмен. Только похвала ему. Я всё ещё иду к своей мечте. Хочу побить рекорд по победам на чемпионатах России. Только сейчас весовая категория поменяется. Буду покорять новую весовую категорию. Я худею, поэтому для меня будет более комфортно. Весогонка не будет напрягать. Буду сильнее. Я ещё не легенда. Тут много олимпийских чемпионов, чемпионов мира. У меня побед на чемпионатах мира и Олимпиадах ещё нету. Мои большие победы, думаю, ещё впереди», — передаёт слова Худояна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.